Una banda di ladri ha messo a segno un furto in in un’abitazione di via padre Luigi La Nunza, nella periferia di Licata. I malviventi approfittando della momentanea assenza del padrone di casa, sono riusciti a rubare una cassaforte contenente 20 mila euro in contanti, gioielli e anche un costoso orologio Rolex.

A fare l’amara scoperta è stato il proprietario della casa, un pensionato ottantenne, a cui non è rimasto altro che denunciare il fatto alla polizia. Gli agenti del locale Commissariato hanno avviato le indagini. A quanto pare, nella zona non vi sarebbero impianti di videosorveglianza.

