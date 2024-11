Il giudice del tribunale di Agrigento, Rossella Ferraro, ha assolto per non aver commesso il fatto il ventisettenne agrigentino Salvatore Camilleri dall’accusa di aver scippato una donna nell’estate 2016 lungo la via Panoramica del Templi, a poche decine di metri dalla Valle dei Templi. Camilleri, proprio quel 27 giugno 2016, si trovava in carcere ed evidentemente non poteva aver commesso il reato.

Lo ha fatto subito notare l’avvocato Balsamo che ha così chiesto e ottenuto l’assoluzione del suo assistito. Anche la procura, che in un primo momento aveva chiesto la condanna a due anni del ragazzo, ha fatto retromarcia invocando l’assoluzione. Due mesi di reclusione, invece, sono stati inflitti a Tonino Pollicino, 43 anni, per il reato di ricettazione. Il cellulare rubato alla ragazza, infatti, venne attivato con una sim risultata intestata al quarantatreenne.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp