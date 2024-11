Agrigento, la storia si illumina: torna il “Mapping Agrigento” in Piazza Stazione

Da venerdì 29 novembre, Piazza Stazione si trasformerà nuovamente in uno spettacolare palcoscenico visivo con la ripresa delle proiezioni della video installazione “Mapping Agrigento: 2600 anni di storia”. Un viaggio unico attraverso le epoche della città, raccontato con immagini e animazioni che prendono vita sulla facciata dell’edificio, regalando un’esperienza immersiva a cittadini e visitatori.

L’installazione, già ampiamente oggetto di polemiche, è stata oggetto di piccoli ritocchi apportati dall’artista in collaborazione con l’amministrazione comunale e la ditta responsabile del progetto. “Abbiamo voluto fare questi ritocchi per perfezionare alcuni dettagli animati e garantire che il messaggio che l’installazione porta sia il più positivo e chiaro possibile,” ha dichiarato Cristian Vassallo di Prostudios, l’artista dietro l’opera. “In un momento come questo, in cui la nostra città ha bisogno di positività, ci sembrava importante evitare fraintendimenti e strumentalizzazioni che potessero minare l’immagine di Agrigento.”

“Con questo lavoro, vogliamo offrire ai cittadini e ai visitatori una visione di Agrigento che celebra la sua storia millenaria in modo innovativo e coinvolgente,” ha proseguito Vassallo. “Il giudizio artistico è sempre soggettivo, ma invito tutti a vivere quest’esperienza con apertura, cercando di cogliere la bellezza e il significato che si celano dietro le immagini.”

“Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno già sostenuto questa iniziativa con il loro entusiasmo e i numerosi commenti positivi,” ha concluso Vassallo. “Invitiamo tutti a partecipare a questa esperienza unica, senza alcun obbligo di apprezzamento, ma con il desiderio di lasciarsi ispirare dalla magia delle immagini.”

Appuntamento, dunque, a Piazza Stazione per un evento che promette di affascinare e unire la comunità sotto il segno della storia e dell’arte.

