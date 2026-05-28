E’ stato un colpo grosso quello messo a segno nella notte in una gioielleria di via Cesare Sessa a Raffadali. Ignoti malviventi sono riusciti a fare irruzione nell’esercizio commerciale. Una volta dentro i ladri si sono impossessati di gioielli e preziosi per un valore che, da una prima stima, ammonterebbe a circa 100 mila euro.

Poi sono fuggiti. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Agrigento. Gli investigatori hanno avviato le indagini e come primo passaggio hanno acquisito diverse immagini degli impianti di sorveglianza della gioielleria ma anche dell’intera zona.

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