Incidente sul lavoro questa mattina nelle campagne di San Giovanni Gemini. Un agricoltore di 69 anni è rimasto gravemente ferito dopo il ribaltamento del trattore che stava conducendo. L’uomo, è rimasto schiacciato dal mezzo agricolo ed è stato soccorso e trasportato in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

I medici in servizio gli hanno riscontrato contusioni polmonari e la frattura del bacino. Considerata la gravità delle condizioni, il paziente è stato immediatamente ricoverato e nelle prossime ore sarà sottoposto a un intervento chirurgico. La dinamica che ha causato il ribaltamento del trattore ancora al vaglio dei carabinieri.

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