Un operaio comunale, cinquantanovenne, è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro. Stava togliendo le erbacce a ridosso di una stradina, quando la ringhiera su cui si era appoggiato ha ceduto ed è caduto da un’altezza di circa due metri, sbattendo la testa sull’asfalto. Con l’elisoccorso del 118, fatto arrivare con urgenza, è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta dove è stato ricoverato, ma non verserebbe in pericolo di vita. L’incidente sul lavoro si è verificato, l’altra mattina, in via Lazio a San Biagio Platani. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione cittadina. E i militari hanno avviato gli accertamenti di rito per ricostruire i fatti.

