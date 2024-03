Ignoti malviventi si sono intrufolati nell’abitazione di un impiegato, e dopo avere messo tutto a soqquadro, hanno trovato e portato via monili d’oro e argenteria per un danno stimato di oltre 10.000 euro, non coperto da alcuna assicurazione. Teatro del maxi colpo, compiuto durante il tardo pomeriggio di venerdì, un’abitazione di contrada “Sant’Anna” in territorio di Raffadali.

Approfittando dell’assenza dei padroni di casa, i ladri hanno forzato un infisso e sono penetrati nell’immobile. Tutto è stato messo a soqquadro e quando hanno trovato quello che cercavano, sono scappati a gambe levate. La scoperta è stata fatta dai proprietari, al momento del rientro in casa. Sul posto sono accorsi i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile, i quali, al termine del sopralluogo, hanno avviato le indagini.