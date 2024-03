Trovato in possesso di 6 grammi di cocaina, circa 40 grammi di hashish e un bilancino di precisione. I carabinieri della Compagnia di Sciacca hanno arrestato un 18enne incensurato, residente a Santa Margherita di Belice, per detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti. Il giovane, in compagnia di un amico, sono stati fermati e controllati in territorio saccense. Sottoposti a perquisizione, in particolare, il diciottenne nelle mutande nascondeva la droga. L’indagato, assistito dall’avvocato Pietro Alongi, è finito ai domiciliari. Dopo l’udienza di convalida è stato sottoposto al divieto di dimora a Sciacca.