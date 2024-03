Grave incidente stradale intorno a mezzanotte in via Petrarca, nel quartiere del campo sportivo Esseneto ad Agrigento. Quattro anziani, due donne e due uomini, sono rimasti feriti. Viaggiavano a bordo di una Seat Arona che si è ribaltata, dopo l’impatto con due auto in sosta. A prestare i soccorsi i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e il personale medico del 118. I quattro feriti, con le ambulanze, sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento si sono occupati dei rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. (Foto Agrigento Oggi).