Rompono tubo del gas, paura e rione evacuato

Una pala meccanica accidentalmente ha tranciato un tubo del gas, durante dei lavori di scavo, e in pochi attimi s’è scatenato il panico. E’ accaduto ieri mattina in via Cangiamila, a Palma di Montechiaro. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, e del distaccamento di Licata che, assieme alle forze dell’ordine, hanno isolato l’intero quartiere, evacuando diverse abitazioni.

Inevitabile, dopo quanto è accaduto a Ravanusa dove a causa di un’esplosione a causa di una fuoriuscita del gas dalla condotta, hanno perso la vita 10 persone compreso il piccolo Samuele, l’apprensione, la preoccupazione e la paura dei cittadini palmesi.

Sono stati chiamati i tecnici della ditta del gas che, immediatamente, si sono messi al lavoro per evitare il peggio. L’intervento è andato avanti per ore ed ore e soltanto in serata la situazione è tornata alla normalità, consentendo anche il rientro delle famiglie nelle loro abitazioni.