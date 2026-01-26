Ignoti malviventi si sono intrufolati nell’appartamento di un impiegato sessantenne, a Canicattì, riuscendo a sradicare l’intera cassaforte. Il bottino sarebbe ingente circa 25mila euro: portati via un Rolex dal valore di circa 15mila euro, denaro contante per circa 300 euro, preziosi e gioielli. A fare la scoperta è stata il proprietario di casa, allertato da uno dei vicini.

Il furto è stato messo a segno nei pressi di via Majorana. Al via le indagini della polizia, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Agrigento. Gli agenti hanno verificato l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza pubblici o privati nella zona. Al riguardo non filtra nessuna indiscrezione.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp