Il tribunale di Caltanissetta ha dichiarato prescritta l’imputazione di associazione per delinquere semplice avanzata a carico delle agrigentine Mariagrazia Brandara, ex commissario Irsap ed ex sindaco di Naro, Mariella Lo Bello, ex assessore regionale e per l’ex governatore della Sicilia Rosario Crocetta. I tre, assieme ad altri, erano imputati nel processo Montante più 12.

Secondo gli inquirenti Antonello Montante, già sotto processo per corruzione sempre a Caltanissetta, avrebbe gestito un giro di corruzioni e avrebbe manovrato l’ex presidente della Regione Crocetta, i due assessori, burocrati e investigatori delle Forze dell’ordine. Prescritta l’associazione per delinquere semplice, le due agrigentine restano al momento imputate per diverse ipotesi corruttive.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp