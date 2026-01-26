Tre panetti per complessivi 3 chili di hashish nascosti dentro uno zainetto di pelle sono stati intercettati e sequestrati, prima che giungessero a destinazione, dai carabinieri del Comando provinciale di Trapani.

L’inchiesta è della Procura della Repubblica di Palermo. Il “carico” è stato bloccato, mercoledì scorso, ad Aragona. La droga era all’interno di in un pacco postale.

Sull’inchiesta, che ipotizza il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, non trapelano altre indiscrezioni. Gli inquirenti sono convinti che tutte quella droga servisse ad alimentare una fiorente attività di spaccio.

