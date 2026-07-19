Ladri in azione al plesso industriale di contrada “Giuliana” in territorio canicattinese. Si sono intrufolati in due aziende riuscendo a portare via, in una un camion carico di uva, nell’altra numerose bottiglie di liquori. L’ammontare complessivo dei danni è di 40.000 euro.

Dalla prima azienda rubato un autocarro Iveco, poi rinvenuto presso la stazione ferroviaria di Naro e restituito al legittimo proprietario, privo del carico di uva e di vari attrezzi per un danno di 25.000 euro; dalla seconda invece sottratte numerose bottiglie di alcolici per un valore di 15.000 euro.

I due imprenditori di 47 e 42 anni, proprietari delle attività commerciali, dopo l’amara scoperta, hanno formalizzato la denuncia di furto, a carico di ignoti, ai carabinieri della Compagnia di Canicattì. E i militari hanno avviato le indagini per provare ad identificare i responsabili e tentare di recuperare la refurtiva.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp