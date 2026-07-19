Il caldo continuerà a tormentare la provincia di Agrigento almeno fino a martedì. Diversi comuni restano nella lista dei più caldi da bollino “rosso”. E anche per l’intera giornata di domenica, rischio alto per ondate di calore e incendi. La temperatura massima registrata ieri nell’Agrigentino dalla rete del servizio informativo agrometereologico è quella delle centralina di Caltagirone che ha segnato 48,4 gradi a Casteltermini.

Il territorio Agrigentino è letteralmente un forno a cielo aperto. Non è andata meglio nel resto della provincia: Canicattì 45,1; Aragona 45; Sciacca 43,6 gradi, Sambuca di Sicilia e Cammarata 43,2, Raffadali 42,9 gradi; Agrigento 40.

Sul fronte degli incendi nella provincia di Agrigento gli operatori di vigili del fuoco e forestale sono intervenuti per spegnere maxi roghi che hanno colpito la vegetazione a San Giovanni Gemini, in contrada Passo Barrieri, a Palma di Montechiaro nella frazione di Marina di Palma e nel centro abitato di Bivona, lungo via Falcone e Borsellino. Vigili del fuoco impegnati nell’opera di spegnimento di altri numerosi incendi di sterpaglia di minor entità.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp