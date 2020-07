Colpo di scena in casa Fortitudo: Cagnardi rompe l’accordo e va a Treviglio

di Michele Bellavia

Clamoroso colpo di scena in casa Fortitudo. DevisCagnardi, sebbene fosse stato confermato dal sodalizio biancazzurro anche per la stagione della ripartenza dalla serie B, si è svincolato accordandosi con il Blu Basket Treviglio.

A innescare il valzer delle panchine è stata, a sua volta, la decisione di Adriano Vertemati, tecnico dei lombardi, di andare al Bayern Monaco in qualità di deputy head coach di Andrea Trinchieri.

Nel ringraziare la famiglia Moncada per avergli dato la possibilità di cogliere l’opportunità, Cagnardi si è accomiatato: “È stato tutto molto rapido in virtù della situazione che si era creata. Ringrazio Christian Mayer per l’appoggio che non mi ha fatto mai mancare. Abbraccio il mio staff che tanto duramente ha lavorato per assecondare ogni mia richiesta e saluto la società in tutte le sue componenti”.

Cagnardi ha riservato un ringraziamento anche ai supporters: “Infine, ma non meno importante, il mio pensiero è per tutti i tifosi ai quali chiedo di essere sempre caldi e presenti come hanno dimostrato di poter essere in questa stagione”.

La Fortitudo perde così uno dei due pilastri (l’altro era stato il rinnovo di Chiarastella) su cui aveva deciso di contare per la prossima stagione.

Il neo-presidente Gabriele Moncada e il D.S. Mayer (a proposito, siamo sicuri che resterà anche lui?) dovranno virare su un nuovo profilo ma, al momento, questo appare un problema di secondo piano.

Ciò che sta caratterizzando la “nuova” Fortitudo, infatti,è l’assoluta mancanza di un progetto sportivo chiaro e preciso se non il fatto che, in poco meno di due mesi, è stato smantellato ciò che era stato creato nell’ultimo decennio.

L’ambiente della tifoseria e degli appassionati – pur avendo mostrato empatia per la scelta del patronSalvatore Moncada di iscrivere la squadra in B – comincia a manifestare un po’ di insofferenza,circostanza adesso più che mai acuita dall’uscita di scena clamorosa di coach Cagnardi seppur agevolata da congiunture professionali inimmaginabili.

A questo punto non ci stupiremmo se anche il D.S.Mayer – a cui le offerte per portare la sua preziosa collaborazione in altre società sportive di certo non mancano – decidesse di rompere anche lui gli indugi e lasciare i biancazzurri al loro destino.

Le settimane a seguire saranno decisive per mettere chiarezza sui progetti del nuovo corso della Fortitudo e su questo è bene che il neo-presidente Gabriele Moncadadia segnali precisi sulla strada da intraprendere perché,al momento, quello che si percepisce è l’immobilismo.

Per quanto riguarda il toto allenatore, c’è un nome su cui si potrebbe puntare: Francesco Paolo Anselmo; l’esperto coach di Polizzi Generosa ha allenato i biancazzurriportandoli in C/1 nel 2004-2005 e vanta esperienze da head-coach nella Serie A Femminile dal 2008 al 2010 con Ribera in A1 e Napoli in A2; in più conosce il settore giovanile come pochi; ha allenato, tra gli altri, anche Gabriele Moncada oltre ad aver lanciato giocatori del calibro di Marco Portannese e Paride Giusti; la sua esperienza potrebbe essere utile per affrontare un campionato difficile come la B.