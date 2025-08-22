Il gip del tribunale di Sciacca, Dino Toscano, ha convalidato il provvedimento di fermo e confermato la custodia cautelare in carcere nei confronti di Mario Caternicchia, 45 anni, bracciante agricolo di Ribera, accusato di tentato omicidio aggravato dai futili motivi e dalla premeditazione.

L’indagato è sospettato di aver sparato contro un trentottenne che era intervenuto per sedare una rissa tra il bracciante agricolo ed un vicino di casa. Il ferito, colpito ad una spalla, sta bene e non è in pericolo di vita. La difesa del 45enne ha già annunciato ricorso al Riesame per chiedere l’annullamento dell’ordinanza del gip.

Il fatto è avvenuto domenica scorsa nel quartiere Rinascita di Ribera. Il 45enne, secondo quanto ricostruito, avrebbe litigato con un vicino di casa. Il trentottenne, estraneo alla rissa, era intervenuto per sedare gli animi ma è stato ferito con un colpo di pistola. I carabinieri hanno ricostruito la vicenda.

