Per fortuna il cinquantenne agrigentino alla guida è riuscito a fermarsi in tempo, per mettersi in salvo, prima che il rogo avvolgesse completamente la macchina. Tutto quanto è accaduto, ieri sera, in via Unità d’Italia ad Agrigento. L’autovettura in marcia ha preso fuoco. Scattato l’allarme sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, impegnati nell’opera di spegnimento, e della successiva messa in sicurezza dell’area interessata.

Intervenuti anche i carabinieri che si sono occupati della viabilità e degli accertamenti di rito. Con tutta probabilità a scatenare le fiamme un corto circuito dell’impianto elettrico della vettura, oppure un guasto meccanico. Dell’auto è rimasta la carcassa annerita e carbonizzata. L’automobilista scosso per quanto accaduto non ha riportato conseguenze. Se l’è vista davvero brutta, per fortuna è finita bene.

