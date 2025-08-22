Cresce l’attesa per il tour musicale di Antonello Venditti in Sicilia. Previste sei date. Oggi, 22 agosto, salirà sul palco del Teatro Greco di Patti (Messina) per il Tindari Festival 2025. La suggestiva location, con una magnifica vista innanzi al golfo di Patti sul mar tirreno e sulle isole Eolie.

Il tour “Notte prima degli esami 40th anniversary – 2025 edition”, prodotto e organizzato da Friends&Partners, proseguirà il viaggio live nell’Isola con altre cinque prossime tappe: 26 agosto ad Agrigento alla Live Arena; 2 e 4 settembre a Taormina al Teatro Antico; 6 e 10 settembre a Palermo al Teatro di Verdura.

