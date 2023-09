Una scrittrice affermata che vive da tempo a Londra, racconta la “sua” Sicilia ad un amico, facendo un viaggio nelle bellezze dell’Isola, tra arte, letteratura, tradizioni e gastronomia, per quattro città. Sarà la scrittrice Simonetta Agnello Hornby, l’autrice de “La mennulara” e di diverse altre “storie siciliane best sellers, la protagonista del programma televisivo in quattro puntate, di Rai Cultura dedicato ad un viaggio-racconto in compagnia dell’amico vignettista genovese, anch’esso trapiantato a Londra, Massimo Fenati.

Al via le riprese. Si comincia da Agrigento dove le telecamere della Rai, in primissima mattinata, sono state presso la miniera di zolfo della Ciavolotta, una delle maggiori solfatare in provincia di Agrigento e successivamente la troupe si è spostata in via Atenea e nel centro storico. Riprese a Santo Spirito dove la protagonista Simonetta Agnello acquisterà, dalle monache di clausura, il prelibato “cous cous dolce” la cui ricetta viene mantenuta segreta e gelosamente tramandata dalle suore cistercensi. E poi tappa in piazza Municipio, al Caffè Saito, dove la Horby, figlia del barone Agnello, racconterà le sue origini agrigentine senza dimenticare di parlare dei grandi autori che hanno caratterizzato la vita della città, a partire da Luigi Pirandello fino ad arrivare ad Andrea Camilleri. Proprio su quest’ultimo scrittore, verteranno invece le riprese che saranno registrate nelle prossime ore a domani a Porto Empedocle dove Simonetta incontrerà la nipote di Camilleri, l’attrice e regista Alessandra Mortelliti.

Il set si sposterà presso la casa dello scrittore inventore del conosciuto Commissario Salvo Montalbano, nei pressi della chiesa vecchia. La Mortelliti aprirà le porte della casa dei nonni alle telecamere della Rai in occasione del prossimo 6 settembre, data dell’anniversario della nascita del famoso autore a cui la Agnllo Hornby è sempre stata particolarmente legata. DNelle ultime ore sono state effettuate alcune riprese anche alla fattoria Mosè, al Villaggio Mosè, residenza storica della famiglia Agnello. Il programma è la docuserie on the road “Viaggio in Sicilia” per l’appunto con Simonetta Agnello Hornby e Massimo Fenati e andrà in onda a gennaio 2024 su Rai3 in quattro tappe-puntate: Agrigento, Palermo, Catania e Siracusa. Il progetto è firmato da Cristiana e Riccardo Mastropietro e Giulio Testa della casa di produzione indipendente “Pesci Combattenti”. La regia è di Riccardo Mastropietro.

LORENZO ROSSO