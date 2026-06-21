Antonio Siracusa, presidente di Sicindustria Agrigento, è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto sabato pomeriggio. L’uomo viaggiava in moto insieme alla compagna quando, lungo una strada sterrata tra Montalbano Elicona e Tripi, nel Messinese, sarebbe stato inseguito da un branco di cani randagi.

Nel tentativo di evitare gli animali, il motociclista ha perso il controllo del mezzo. La moto è uscita di strada e i due occupanti sono precipitati in una scarpata. Ad avere la peggio è stato Siracusa, che ha riportato ferite gravi. Soccorso e trasportato all’ospedale di Patti, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Successivamente è stato trasferito al Policlinico di Messina, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. La compagna ha riportato traumi non gravi. Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine.

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