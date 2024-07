Ancora caldo in Sicilia e la situazione peggiorerà nei prossimi giorni. Oggi è stata diramata l’allerta arancione e sono attesi picchi tra 37-38° gradi. In tutta e nove le province dell’isola è preallerta arancione per il rischio incendi. Il rischio medio è in otto province su nove, l’unica con rischio basso è quella di Messina. Da sabato 13 luglio, gradualmente, l’anticiclone africano tornerà ancora più prepotente ed esteso. Da domenica, e fino almeno al 25 luglio, il caldo sarà estremo ovunque. Il clima sarà molto afoso.