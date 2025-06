Ha colpito con alcuni calci il proprio cane, strattonandolo con il guinzaglio, in mezzo alla strada. L’animale non riuscendo a divincolarsi, è stato raggiunto in varie parti del corpo. È accaduto a Licata. Il protagonista, in negativo, è un quarantenne licatese. Proprio in quei momenti nella zona è transitata una pattuglia del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Licata.

E i carabinieri sono immediatamente accorsi riuscendo a bloccare l’individuo che, una volta identificato, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di reato di maltrattamenti di animali. Tutto quanto si è verificato l’altra sera, poco prima delle 22, nei pressi di via Salso. Il quarantenne licatese stava percorrendo la strada portando al guinzaglio il cane. All’improvviso, senza alcun motivo, lo ha colpito a calci.

