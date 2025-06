Pubblicizzavano sui social, una serata danzante ma la discoteca, non molto lontano dalla località balneare di San Leone non aveva le autorizzazioni rilasciate dalla polizia. A fare la scoperta sono stati gli agenti della sezione Pasi della Questura di Agrigento. Hanno visto l’avviso dell’evento sui canali Facebook e Instagram e da lì hanno avviato alcune indagini. I poliziotti in poco tempo hanno accertato che quel locale non era in possesso delle autorizzazioni.

Il titolare è stato diffidato dal questore. A Seccagrande, la località balneare di Ribera è stata invece negata la licenza di polizia per una serata di ballo, a un locale anche in questo caso non in regola. E pochi chilometri di distanza, a Sciacca, è stato chiuso un bar-pub per 20 giorni nei pressi del porto perché il luogo era stato teatro di una rissa.

