Quattro gare senza vittorie per i biancazzurri, ma la classifica resta aperta. Domenica 22 novembre all’Esseneto arriva il Montelepre primo della classe: una partita difficile, ma anche l’occasione giusta per ritrovare entusiasmo, punti e fiducia. Calcio d’inizio alle 16.

AGRIGENTO – Non è certamente l’avversario più comodo per cercare il riscatto. Ma potrebbe essere proprio la partita giusta per tirare fuori carattere, orgoglio e qualità. Domenica 22 novembre, alle ore 16, l’Akragas torna all’Esseneto e davanti troverà il Montelepre capolista, una delle formazioni più solide e continue di questa prima parte del campionato di Eccellenza.

Per la squadra di Fabrizio Cammarata è un appuntamento importante. I biancazzurri non vincono da quattro gare completate e hanno bisogno di ritrovare soprattutto quella fiducia che, nelle prime giornate, aveva consentito all’Akragas di mostrare buone cose e di confrontarsi alla pari anche con avversari costruiti per stare nelle zone alte della classifica.

La graduatoria, del resto, non condanna ancora nessuno. La zona playoff dista sei punti, con l’Akragas che deve ancora completare la trasferta contro il Kamarat, interrotta lo scorso 15 novembre sul risultato di 0-0 a sette minuti dal termine, a seguito del malore di un tifoso della formazione di casa, successivamente deceduto. Il risultato non è stato ancora omologato e si attende di conoscere la data in cui saranno disputati i sette minuti rimanenti.

Adesso si torna al calcio giocato, anche se con il peso emotivo di quanto accaduto a Cammarata. E l’ostacolo è di quelli importanti.

Il Montelepre arriverà ad Agrigento da primo della classe, con entusiasmo e con la consapevolezza di avere fin qui trovato continuità di risultati. È questa una delle principali insidie della partita: l’Akragas dovrà avere pazienza, evitare di farsi prendere dalla frenesia e soprattutto non concedere agli avversari la possibilità di indirizzare la gara.

I biancazzurri hanno però già dimostrato di poter giocare alla pari contro squadre importanti. La prestazione contro il Marsala, terminata 2-2 nella prima notte dell’Esseneto illuminato, resta una delle prove più convincenti della stagione. Così come la vittoria contro la Sancataldese aveva mostrato le potenzialità di una squadra che, quando riesce a esprimersi con continuità, possiede qualità e personalità.

È proprio da queste certezze che bisogna ripartire.

Contro la capolista servirà qualcosa in più anche sul piano mentale. Non sarà una partita da vincere con la fretta, ma da affrontare con equilibrio, attenzione e coraggio. Perché un risultato positivo contro la prima della classe potrebbe avere un valore che va ben oltre i punti conquistati.

E poi ci sarà l’Esseneto.

In un momento delicato della stagione, il sostegno del pubblico può diventare un fattore importante. L’Akragas ha bisogno della sua gente e di ritrovare quell’unità tra squadra, società e tifoseria che può fare la differenza soprattutto quando i risultati tardano ad arrivare.

La capolista rappresenta un ostacolo, ma anche una grande opportunità. Battere il Montelepre significherebbe interrompere il digiuno di vittorie, accorciare le distanze in classifica e soprattutto restituire entusiasmo a tutto l’ambiente.

Domenica all’Esseneto l’Akragas non avrà davanti una partita semplice. Avrà però una di quelle partite capaci di cambiare l’inerzia di una stagione.

Foto Kalos Longo

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