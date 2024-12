Numerosi colpi di pistola sono stati esplosi contro la saracinesca d’ingresso di un negozio di alimenti e alcolici, a Porto Empedocle, di proprietà di un commerciante agrigentino. Il fatto è successo, nella notte tra sabato e domenica, a poche decine di metri dalla centralissima via Roma e dall’area portuale.

Non ci sono testimoni. Da chiarire le cause che hanno portato ignoti malviventi a sparare una dozzina di colpi contro la saracinesca dell’esercizio commerciale. La pista ritenuta più attendibile è quella di un avvertimento. Ad occuparsi delle indagini i carabinieri della Compagnia di Agrigento.

La Procura della Repubblica, subito notiziata del grave fatto, ha aperto un fascicolo d’inchiesta. I militari dell’Arma, subito accorsi nella zona per i rilievi, hanno ascoltato il proprietario, per capire se ha, o meno, dei sospetti o se ha avuto dei problemi, discussioni o dissidi con qualcuno. Al riguardo non filtrano indiscrezioni.

