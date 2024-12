Niente aggressioni o risse nei luoghi della movida del centro di Agrigento, ma nuova raffica di multe per il parcheggio selvaggio e per la mancata emissione degli scontrini. E’ stato un altro sabato sera caratterizzato dall’inciviltà degli automobilisti. Complessivamente elevate 50 multe per l’ormai consueta pratica della “sosta selvaggia”. Le zone dove sono state accertate le violazioni al Codice della strada, come al solito, l’area adiacente a Porta di Ponte, a pochi passi dall’ingresso per la via Atenea, le vie Pirandello, Acrone ed Empedocle, viale della Vittoria e piazza Marconi.

La presenza dei mezzi in sosta vietata ha causato intralcio al traffico e disagi per i disabili che hanno trovato occupati i posti a loro riservati. A chiedere di mostrare lo scontrino per acquisti effettuati in locali, invece, sono stati i militari della Guardia di finanza. Attraverso dei controlli mirati e non, hanno scovato diversi “furbetti”. E a finire nei guai non sono stati gli acquirenti. Per loro, niente multe. Le sanzioni sono state emesse per i titolari di esercizi pubblici. L’importo non è stato quantificato, spetterà all’Agenzia delle Entrate farlo. E si va da un minimo di 250 euro ad un massimo di 4 mila.

