Ennesima vittoria, questa volta fra le mura amiche, del River Platani che consolida il secondo posto in classifica e rimane ad un solo punto di distanza del Cianciana capolista. Vittoria per 4-0 contro il Partanna con reti di Fiorentini (R), Iyinbor, Di Franco C. e Iyinbor. Si chiude così il girone di andata per il River Platani che il per il prossimo turno dovrà osservare un turno di riposo. Quindi è tempo di per primo bilancio per una squadra ritenuta la vera sorpresa del campionato. Sono 24 i punti ottenuti nel girone di andata frutto di otto vittorie e due sconfitte.

Queste le parole del mister Tonino Amorelli: “Il bilancio di questo girone di andata è estremamente positivo ed i risultati raggiunti sono ben oltre ogni più rosea previsione considerato che l’organico è composto da molti giovani e tutti locali . Adesso dobbiamo essere intelligenti nel capire che per confermare queste prestazioni dobbiamo rimanere con i piedi per terra e sfruttare la sosta natalizia per allenarci intensamente raggiungere una condizione fisica ideale per la ripresa del campionato”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp