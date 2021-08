Colpi di pistola, consigliere comunale si dimette

Ha rassegnato le proprie dimissioni attraverso il proprio legale, l’avvocato Francesco Cottone, l’ormai ex consigliere comunale di Licata Gaetano Aronica, ristretto ai domiciliari, per il tentato omicidio dell’ex socio di un’agenzia di onoranze funebri.

La richiesta è stata protocollata via pec, ed accompagnata da una lunga lettera con la quale Cottone, riportando le parole di Aronica ha chiesto scusa alla cittadinanza, al Consiglio comunale, e al proprio elettorale per quanto accaduto, precisando di non essere mai stato tesserato nella Lega.

Inoltre lo stesso Aronica ha esortato gli organi politici ed istituzionali tutti a non strumentalizzare l’accaduto mettendolo alla gogna mediatica con la pubblicazione in rete dello stesso video, per il quale si è già provveduto a denunciare gli autori.