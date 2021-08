Continua a bruciare la Sicilia. Incendi perlopiù dolosi. Il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, d’accordo con la Protezione civile nazionale, ha dichiarato lo stato di emergenza per tutta l’Isola.

“Servono atti, non parole. Da parte nostra faremo di tutto per far arrivare i finanziamenti alle attività distrutte, ma anche i cittadini devono mostrare senso di responsabilità, ci sono centinaia e centinaia di delinquenti”, ha detto Musumeci.