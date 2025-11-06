Ignoti hanno esploso dei colpi d’arma da fuoco contro il cancello d’ingresso dell’abitazione di un pensionato di Porto Empedocle ottantenne. È accaduto al Villaggio Bellavista, in territorio empedoclino, a pochi passi dalla statale 115.

Sul posto sono accorsi i poliziotti del Commissariato “Frontiera” di Porto Empedocle e i loro colleghi della Squadra Mobile di Agrigento e della squadra sopralluoghi della Scientifica della Questura. Gli specialisti della polizia si sono occupati dei rilievi.

Sarebbero stati ritrovati più bossoli, alcuni dei quali inesplosi. La Procura della Repubblica di Agrigento, subito notiziato del grave fatto, con il sostituto procuratore di turno ha aperto un fascicolo d’inchiesta a carico di ignoti.

