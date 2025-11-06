I giudici della Corte di Appello di Napoli, hanno revocato l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria per la firma ai due saccensi, Mario Di Benedetto, 37 anni e Marco Gambino di 36 anni, condannati, in primo grado, a 3 anni e 4 mesi di reclusione nell’ambito di un’inchiesta su un giro di banconote false scoperta nella città campana.

Ben 42 gli imputati del processo. I due, lo scorso 4 giugno, sono stati condannati con il rito abbreviato. Adesso sono in attesa del giudizio d’appello. Sarebbero state circa 350 le banconote contraffate, gran parte delle quali da 100 euro, messe in circolazione dagli imputati.

