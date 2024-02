Agrigento non si arrende, l’associazione che conta più di 300 medici diffusi su tutta la provincia ha preso parte alla manifestazione degli agricoltori e allevatori che si è svolta alla rotatoria di Giunone ad Agrigento. L’associazione nasce in tempi di Covid per fronteggiare l’emergenza, ma vuole incidere sul territori, denunciando e contrastando ritardi ed inefficienze non solo in campo sanitario.

“I cittadini del Sud devono svegliarsi e diventare cittadini attivi per difendere gli interessi del Sud – si legge in una nora -. Questo in sintesi il messaggio che Agrigento non si arrende ha voluto lanciare. Noi ci siamo e non solo con i camici bianchi. Gli agricoltori hanno tanto gradito e ringraziato”.