Alla guida di un’auto si è scontrato con un’altra vettura in via Capitano Ippolito a Canicattì, ma anziché fermarsi e prestare soccorso si è velocemente allontanato. Non l’ha fatta franca. I poliziotti del Commissariato di Canicattì, a conclusione di un0attività d’indagine, hanno identificato il “pirata della strada”.

Si tratta di un 37enne canicattinese che è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per lesioni personali, danneggiamento e fuga in seguito ad incidente stradale. Uno degli occupanti dell’altra macchina coinvolta nell’incidente stradale ha riportato dei traumi ed è stato portato all’ospedale “Barone Lombardo”.