Un incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha distrutto due camion, appartenenti ad una ditta di autotrasporti, parcheggiati in via Zunica, nel quartiere di Villaseta. L’ammontare del danno non è stato ancora quantificato, ma da una prima stima è ingente, purtroppo, non coperto da alcuna assicurazione. Il rogo è divampato nelle ore notturne tra giovedì e ieri. Sul posto per alcune ore hanno lavorato i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento.

Intervenuti anche i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agrigento. Conclusa l’opera di spegnimento i pompieri e i militari dell’Arma ben presto hanno effettuato un sopralluogo concentrato alla ricerca di elementi utili che potessero dare una sterzata alle investigazioni.

Anche se nella zona non sono state rinvenute tracce di liquido infiammabile o altri inneschi, l’ipotesi privilegiata è quella del dolo, ma in mancanza di certezze resta in piedi la pista del fatto accidentale riconducibile ad un corto circuito. Gli investigatori hanno provveduto ad ascoltare il proprietario, un cinquantenne di Porto Empedocle. Non filtrano indiscrezioni al riguardo. La Procura ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di danneggiamento a seguito di incendio.