La rapina è stata messa a segno in contrada “Timpi russi” a Sciacca dove due persone, residenti nel trapanese, e dei presunti venditori si erano dati appuntamento per definire la vendita di materiale ferroso. All’incontro invece i due acquirenti sono stati aggrediti e rapinati da tre malviventi armati di mannaia. Gli aggressori si sono fatti consegnare dai malcapitati tutti i soldi in loro possesso per poi scappare. Le vittime, dopo aver constatato che erano state bucate le ruote del loro autocarro, sono riusciti a chiamare i carabinieri che hanno avviato le indagini.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp