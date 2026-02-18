La Direzione distrettuale antimafia di Palermo ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di 31 persone coinvolte, a vario titolo, in un’inchiesta su due gruppi criminali ritenuti in grado di smerciare sostanze stupefacenti nella parte occidentale della Sicilia. Tra questi ci sono anche due canicattinesi.

Il blitz, eseguito nove mesi fa dalla Squadra Mobile, portò all’arresto di ventidue indagati. Ingenti quantitativi di droga sarebbero arrivati da Palermo a Canicattì, soprattutto, hashish e cocaina per poi rifornire le piazze di spaccio della provincia di Agrigento. La prima udienza preliminare è fissata per il prossimo 20 marzo davanti il gup del tribunale di Palermo, Cristina Lo Bue.

I canicattinesi sono Calogero Sacheli, 50 anni e Carmelo Marchese Ragona, 37 anni. Il primo è accusato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e di numerosi episodi di detenzione di droga; il secondo, lo avrebbe coadiuvato nell’acquisto di alcune partite di stupefacente.

