Momenti di paura ieri sera in piazza Angelo Scandaliato, a Sciacca, dove un bambino di 2 anni è stato travolto da un ragazzino in bicicletta. Il piccolo, subito soccorso dai genitori, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II, dove i medici gli hanno riscontrato un lieve trauma cranico. Le sue condizioni non destano preoccupazioni. Ed è stato aperto un fascicolo d’inchiesta per l’incidente stradale verificatosi lungo la statale 115, all’altezza del viadotto Cansalamone di Sciacca. A precipitare nella scarpata è stata una Dacia Duster, guidata da una agente della polizia Penitenziaria, di 43 anni, residente a Marsala, nel Trapanese, in servizio al carcere saccense. La donna è rimasta gravemente ferita ed è stata portata, in codice rosso, in elisoccorso, all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove per le ferite riportate è in prognosi riservata. La vettura è stata posta sotto sequestro e si ipotizza che qualcosa o qualcuno possa aver “tagliato” la strada alla donna.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp