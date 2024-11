Urgente verifica regionale sulla Soprintendenza di Agrigento: Codacons chiede il trasferimento del soprintendente e dei responsabili dei recenti casi di irregolarità

Agrigento, 14 novembre 2024 – Il Codacons, per voce del Responsabile Regionale del Dipartimento Trasparenza Enti Locali, Giuseppe Di Rosa, segnala quelle che definisce “gravi anomalie” nei processi autorizzativi della Soprintendenza di Agrigento, rivolgendo un appello alla Regione Siciliana per l’immediato trasferimento dell’attuale soprintendente e di altri funzionari. La richiesta riguarda le controversie autorizzative che, secondo Di Rosa, rischiano di compromettere la trasparenza istituzionale e la tutela del patrimonio locale, coinvolgendo progetti come il parcheggio dei Trasporti Urbani e l’asilo nell’ex Villa del Sole.

«Non è più tollerabile che si continui a giocare con la tutela del patrimonio culturale e ambientale di Agrigento», dichiara Giuseppe Di Rosa. «Abbiamo il dovere di difendere non solo la bellezza e la storia di Agrigento, ma anche l’integrità e la trasparenza delle istituzioni preposte alla loro tutela».

Alla luce di queste situazioni, il Codacons ha presentato una richiesta formale al Presidente della Regione e all’Assessore ai Beni Culturali, sollecitando una revisione delle procedure della Soprintendenza e un intervento concreto per garantire che il patrimonio di Agrigento sia tutelato con la trasparenza che i cittadini meritano.

