Sono circa 140 le aggressioni subite dal personale in divisa e sanitario nell’anno in corso all’interno della Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento. L’ultima, appena pochi giorni fa, con un recluso che si è scagliato contro alcuni agenti.

Senza non poche difficoltà gli agenti sono riusciti a bloccare l’esagitato. Nessuno dei coinvolti, per fortuna, è rimasto ferito. Altro grave fatto nel reparto Sole, la “sezione di isolamento”, che oggi ospita 46 detenuti, gran parte dei quali ristretti per ordine e sicurezza e con turbe psichiatriche.

La scorsa settimana alcuni di loro, andati in escandescenza, hanno distrutto il sistema di videosorveglianza e le telecamere del reparto.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp