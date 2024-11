Il River Platani conquista un importante successo nel recupero giocato ieri a Castellammare del Golfo, imponendosi per 2-0 grazie ai gol di Joele, che ha sbloccato il risultato nel primo tempo, e Potestia, che ha sigillato il vantaggio nella ripresa. Con i tre punti guadagnati, la squadra di San Biagio si posiziona al vertice della classifica, dimostrando solidità e continuità.

Dopo la vittoria di domenica scorsa contro il Giuliana per 2-0, con reti di Arcuri su rigore e ancora Potestia, il River Platani viaggia gonfie vele.

Il mister Antonio Amorelli esprime la propria soddisfazione per il percorso della squadra: “Sono fiero di condurre un gruppo di ragazzi composto interamente da giovani locali, unito e determinato, che ci sta dando grandi soddisfazioni. L’attuale posizione in classifica è il frutto dell’organizzazione della società, che ha messo a disposizione tutto il necessario per fare calcio. Siamo un esempio di come si possa ottenere risultati importanti puntando sui giovani locali e senza dover spendere cifre elevate.”

Un cammino che esalta l’impegno della squadra e l’orgoglio di rappresentare il proprio territorio, lasciando ben sperare per il prosieguo del campionato.

