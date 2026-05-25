Urne chiuse dalle ore 15 ad Agrigento e negli altri comuni italiani chiamati al voto per il turno annuale delle elezioni amministrative.
Si conclude così la due giorni elettorale che porterà all’elezione del nuovo sindaco e del nuovo Consiglio comunale della città. Adesso l’attenzione si sposta tutta sullo scrutinio delle schede, che prenderà il via immediatamente nelle 57 sezioni cittadine.
Agrigento è uno dei 18 capoluoghi italiani coinvolti in questa tornata elettorale insieme, tra le altre, a Messina, Enna, Reggio Calabria e Venezia.
La sfida agrigentina vede in corsa Gerlando “Dino” Alonge, Luigi Gentile, Michele Sodano e Giuseppe “Peppe” Di Rosa. In caso di mancato raggiungimento del 40% dei voti validi da parte di uno dei candidati, si tornerà alle urne per il ballottaggio previsto il 7 e 8 giugno.
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