Un viaggio nel Catanese per rifornirsi di sostanze stupefacenti. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno tratto in arresto due giovani di Licata, rispettivamente di 24 e 20 anni, accusati in concorso di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è scattata nell’ambito di un mirato servizio di controllo del territorio. I militari dell’Arma hanno intimato l’alt a un’autovettura proveniente da Catania, sulla quale viaggiavano i due giovani.

Sin dalle prime fasi dell’identificazione, il ventiquattrenne che si trovava alla guida e il passeggero appena ventenne hanno mostrato evidenti segni di nervosismo. I militari hanno fatto scattare un’accurata perquisizione personale e veicolare. I sospetti degli investigatori si sono rivelati fondati: sotto il cofano dell’utilitaria, ben occultato all’interno del vano motore, i carabinieri hanno recuperato un grosso involucro contenente oltre 300 grammi di cocaina pura.

La cocaina e il veicolo sono stati immediatamente sottoposti a sequestro giudiziario. I due giovani corrieri licatesi sono stati dichiarati in arresto e posti a disposizione dell’autorità giudiziaria competente. Nelle ore successive il gip ha convalidato il provvedimento di arresto e ha disposto per entrambi gli indagati le misure cautelari dell’obbligo di dimora nel comune di residenza e dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

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