Il prossimo 7 ottobre 2026, la città di Agrigento ospiterà un evento culturale e geopolitico di eccezionale rilevanza intitolato “Israele e Palestina in 10 Mappe”. L’iniziativa, promossa dalla StuporArt e resa possibile grazie alla sinergia e alla concessione di numerosi patrocini istituzionali gratuiti, vedrà come assoluta protagonista Laura Canali, celebre analista geopolitica e cartografa. Dal 1993 è autrice delle carte geopolitiche di «Limes» e della rubrica «Mappe Parlanti». Ha collaborato con «L’Espresso», «la Repubblica» e «National Geographic Italia». L’evento, a ingresso libero, si articolerà in due momenti principali nel cuore di Agrigento, presso il complesso del Teatro Pirandello in Via Atenea.

Il programma prenderà il via alle ore 17 presso la Cappella Santa Sofia, dove si terrà l’inaugurazione ufficiale della mostra cartografica di Laura Canali, con la curatela di Francesco Rizzo, docente e ricercatore. A seguire, alle ore 18, l’evento si sposterà nel Foyer del Teatro Pirandello, dove la Canali terrà un’imperdibile Lectio Magistralis.

L’esposizione cartografica nasce da una precisa e impellente urgenza semantica, sociale e geopolitica: destrutturare le narrazioni consolatorie con cui l’Occidente ha tentato, fallendo, di anestetizzare la complessa tragedia del Medio Oriente. Attraverso le dieci tavole magistralmente elaborate dall’autrice, il percorso espositivo dimostra al pubblico che tracciare una linea su un foglio non è mai un atto descrittivo e neutrale, ma costituisce l’esercizio originario della forza: la mappa non si limita a fotografare la realtà, ma la fonda.

Le opere esposte affronteranno snodi nevralgici del conflitto, partendo dalle origini coloniali degli Accordi Sykes-Picot del 1916, passando per la vitale e spietata guerra per l’accaparramento delle risorse idriche (l’idropolitica), fino ad arrivare al drammatico olocausto urbano e al silenzioso strangolamento logistico in atto nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania. La manifestazione sarà aperta da un momento dedicato ai saluti istituzionali delle massime autorità civili e religiose cittadine, a conferma dell’importanza della rete di patrocini istituzionali gratuiti che abbracciano e sostengono il progetto.

Interverranno: il maestro Osvaldo Lo Iacono (presidente della fondazione Teatro Luigi Pirandello), Michele Sodano (Sindaco di Agrigento), Giovanni Civiltà (presidente del Consiglio comunale di Agrigento), Mons. Alessandro Damiano (arcivescovo di Agrigento) e Antonio Ferraro (CEO di StuporArt). I lavori saranno introdotti dal curatore FrancescoRizzo. Oltre a StuporArt e alla rivista Limes, l’evento vanta il prestigioso supporto e la collaborazione di realtà quali il Mudia (Museo Diocesano Agrigento) e la Fondazione Teatro Luigi Pirandello Valle dei Templi Agrigento. Al termine dell’incontro, il pubblico avrà inoltre la possibilità di partecipare a un momento dedicato al firma copie a cura di Alessandro Accurso Tagano (Mercante di Libri).

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