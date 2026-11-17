Cocaina dalla Calabria fino all’Agrigentino: smantellate due “gruppi” della droga, 9 misure cautelari

La rotta della cocaina partiva dalla Calabria, faceva tappa nei depositi di Catania e arrivava dritta fino a Canicattì, per alimentare le piazze di spaccio del comprensorio agrigentino. È questo il filo rosso dell’inchiesta condotta dalla Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Catania, culminata in un blitz che ha smantellato due distinte organizzazioni criminali, strutturate come vere e proprie aziende del narcotraffico. L’operazione ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di misure cautelari, emessa dal Gip, nei confronti di nove persone: otto sono finite in carcere e una agli arresti domiciliari.

Un minorenne è stato invece accompagnato all’Istituto penale per i minorenni, mentre altri otto indagati — accusati a vario titolo di acquisto e detenzione di cocaina ai fini di spaccio — compariranno nei prossimi giorni davanti al giudice per l’interrogatorio preventivo.

I viaggi verso Canicattì e la rete dello spaccio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori durante le indagini svolte nel 2024, uno dei due gruppi era guidato da un trentottenne dal profilo particolarmente riservato. L’uomo era riuscito a imporre il proprio controllo sul mercato non ricorrendo alla violenza, ma puntando sulla “convenienza economica”, riuscendo così a piazzare ingenti quantitativi di stupefacente non solo nel catanese, ma anche nelle province di Siracusa, Caltanissetta e, appunto, ad Agrigento, con base di smercio a Canicattì.

A gestire materialmente la logistica delle consegne fuori provincia sarebbe stato un cinquantatreenne, considerato il membro più operativo della rete. Nonostante fosse solito lamentarsi per la mole di lavoro, era lui a occuparsi dei viaggi per rifornire i clienti di Canicattì, Caltanissetta, Siracusa e Mascali.

I depositi a Catania e la villa di lusso sequestrata. I carichi di cocaina giungevano regolarmente dalla Calabria grazie a un corriere di 52 anni. Una volta a Catania, la droga veniva smistata in una rete capillare di basi logistiche: un’abitazione al viale Bummacaro (Librino) per il taglio, un garage in via Cronato (Borgo-Sanzio) e un immobile in via Grotte Bianche, nel cuore del centro storico.

La seconda organizzazione operava invece tra via Musino e via Mendotto, utilizzando una roulotte parcheggiata in un terreno incolto come deposito per una piazza aperta 24 ore su 24, dove cocaina, crack, marijuana e hashish venivano venduti usando i nomi in codice di “cruda e cotta” o “verde e bianca”.

Nel corso dell’operazione, la Procura di Catania ha inoltre ottenuto il sequestro preventivo di una lussuosa villa con piscina nel quartiere San Giovanni Galermo. L’immobile era stato acquistato dal presunto capo del primo gruppo nel 2021 per soli 100mila euro, ma — come emerso dalle intercettazioni dei complici — l’uomo avrebbe investito circa un milione e mezzo di euro per ristrutturarlo radicalmente.

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