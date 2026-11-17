Nel mirino il ridimensionamento del Natale, l’assenza del concertone di Capodanno, la gestione delle risorse e il coinvolgimento degli operatori locali.

Il ridimensionamento delle iniziative natalizie e l’assenza del tradizionale concertone di Capodanno riaprono il dibattito sulla programmazione culturale e turistica di Agrigento. A sollevare la questione è MPA Agrigento, che chiede all’Amministrazione comunale quale strategia intenda adottare per rendere la città attrattiva durante tutto l’anno.

Le difficoltà economiche degli enti locali, sottolinea il movimento, sono reali, ma non possono giustificare la semplice rinuncia agli eventi. Occorre programmare per tempo e individuare risorse alternative, anche attraverso le somme residue derivanti dallo scioglimento della Fondazione Agrigento Capitale della Cultura e i risparmi legati alla progettazione europea.

MPA pone inoltre una questione istituzionale: a illustrare alla stampa le difficoltà economiche e le scelte per il Natale sarebbe stato il consulente del sindaco per il turismo, anziché gli assessori competenti al Bilancio e allo Spettacolo e Turismo. Secondo il movimento, le decisioni amministrative devono avere interlocutori istituzionali riconoscibili, chiamati a rispondere delle scelte compiute.

Critiche anche sul rapporto tra promozione e offerta turistica. L’apertura ai mercati internazionali, compreso quello cinese, viene considerata positiva, ma deve essere accompagnata da iniziative capaci di offrire ai visitatori esperienze durante tutto l’anno.

Il Natale, aggiunge MPA, dovrebbe contribuire ad animare il centro cittadino, sostenere le attività commerciali e creare aggregazione. Fondamentale anche il coinvolgimento stabile e adeguatamente remunerato di associazioni, artisti e operatori culturali locali.

La richiesta all’Amministrazione è dunque di chiarire quali eventi intenda programmare, con quali risorse e priorità, quale spazio riservare alle realtà del territorio e quali benefici concreti produrre per la città.

Una questione che, secondo MPA Agrigento, va ben oltre le festività e riguarda il futuro culturale e turistico della città.

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