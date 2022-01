Clizia Incorvaia e la suocera Giorgi si mostrano così: felici in un abbraccio “a tre”

L’attrice Eleonora Giorgi felice di diventare nonna e si mostra al fianco della fashion blogger e futura mamma bis, l’empedoclina Clizia Incorvaiaza. Paolo Ciavarro e Clizia attendono il primogenito condividendo spesso sui social l’immensa gioia che ha travolto la loro vita. A conquistare il cuore dei fan la dolcissima foto che Clizia Incorvaia ha condiviso nella sua pagina Instagram e che la ritraggono insieme alla suocera Eleonora Giorgi. Uno scatto dove l’attrice accarezza il pancione della Incorvaia e che in men che non si dica ha fatto il giro del web. Una gravidanza non casuale, ma cercata dalla coppia, come ha spiegato l’influencer sulle sue pagine social: “Desideravo tanto dare un fratellino o una sorellina a Nina”, ossia alla figlia che ha avuto dall’ex marito Francesco Sarcina.