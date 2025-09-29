Claudio Baglioni ha dato il via al suo nuovo, straordinario viaggio musicale da uno dei luoghi più simbolici d’Italia. Un omaggio ai 40 anni dell’album più venduto di sempre: “La Vita è Adesso, il Sogno è Sempre”. Dopo il grande successo di Lampedusa in programma altri 40 concerti e altrettante Location uniche da Giugno a Settembre del 2026. Un tour-evento tra meraviglie culturali, artistiche e paesaggistiche, in cui la musica incontra la bellezza senza tempo del nostro Paese.

Un’esperienza irripetibile, dove il pubblico sarà parte di un vero e proprio viaggio nell’incanto. Il cantautore romano la prossima estate tornerà ad Agrigento. E lo farà con un evento straordinario: il 26 luglio della prossima estate sarà sul palco della Live Arena allo Sport Village – lo stesso impianto che lo scorso agosto ha ospitato Nino D’Angelo, Fabri Fibra, Brunori Sas, Umberto Tozzi, Fiorella Mannoia e Antonello Venditti, per aprire ufficialmente la stagione estiva: la 21esima edizione del Festival Il Mito.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp