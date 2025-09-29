Numerosi volantini anonimi dal contenuto denigratorio e offensivo nei confronti di una ignara donna sono stati diffusi per le strade del centro ma anche periferiche di Canicattì. Il contenuto dello scritto non lascia spazi all’immaginazione e, oltre a riportare nome, cognome e numero di telefono di una ragazza, annuncia prestazioni sessuali a basso costo.

Il fatto non è passato certamente inosservato ai tanti canicattinesi. La vittima avrebbe già denunciato il fatto alle forze dell’ordine. Al via le indagini per risalire al responsabile o ai responsabili. Un aiuto potrebbe arrivare dagli impianti di videosorveglianza.

