Ha riportato gravi ferite un pensionato di Agrigento di 76 anni, travolto da un’autovettura in corsa. L’incidente stradale è avvenuto, questa mattina, lungo il viale Leonardo Sciascia, nel quartiere commerciale di Villaggio Mosè. L’anziano stava percorrendo un tratto di arteria e al momento di attraversare la strada è sopraggiunta una Fiat Panda. L’automobilista, probabilmente non avrebbe fatto in tempo a frenare, ed ha centrato in pieno il pedone che sollevato da terra ha impattato contro il parabrezza.

Un urto violentissimo tant’è che il vetro è andato in frantumi. Il pensionato è stato poi scaraventato sull’asfalto. E’ stato subito soccorso da alcuni passanti e dalla stessa persona alla guida dell’utilitaria. Sul posto è stata fatta arrivare un’ambulanza del 118. Prestate le prime cure del caso, il personale medico ha disposto l’immediato trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. I poliziotti della sezione Volanti della Questura si sono occupati dei rilievi, che serviranno ad accertare la dinamica dei fatti.

